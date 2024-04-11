Россию продолжает затапливать: вода поднялась еще в двух областях

В Томской области России сильно поднялся уровень воды в реке Томь, в результате чего затоплены дороги и дома в селах под облцентром, также затоплены дома в соседней Кемеровськой области РФ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно РИА Новости: "Бушующее в России половодье добралось и до Томской области: уровень воды в реке Томь за сутки серьёзно вырос, затопило дороги и несколько десятков домов в сёлах под Томском. Сам областной центр пока нетронут".

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У Томській області Росії сильно піднявся рівень води в річці Том, унаслідок чого затоплені дороги і будинки в селах під облцентром. Відео РИА Новости pic.twitter.com/X1BZR1TUeS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024

Детали: Также сообщается, что частично затопило поселок Усть-Кабырза в соседней Кемеровской области РФ − под водой оказались 44 домовладения, более 70 человек вывезли в пункты временного размещения.

У Росії затопило будинки у Кемеровській області. Відео РИА Новости pic.twitter.com/MJroSHq9DP ВИДЕО ДНЯ April 11, 2024

В городе Оренбург Оренбургской области РФ сейчас борются, чтобы не подпустить воду к многоэтажкм местного ЖК "Гранд Парк". По данным властей, туда перебазируют водоналивные дамбы.

Так виглядає затоплений російський Оренбург. Відео РИА Новости pic.twitter.com/gbMIqeFh3r — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024

В другом городе Оренбургской области − Орске уровень реки Урал якобы немного упал. Сообщается, что вода отошла от 820 домов, но все еще остаются подтопленными около 6 тысяч домов.

Почему это важно: Пока власти России беспомощны с собственными проблемами, они бросают кучу денег на войну против Украины. Только три крупные атаки по Украине с начала этого года стоили РФ более 1 миллиарда долларов. В частности, ночная атака 13 января стоила России не менее 239 млн долларов, воздушная атака 7 февраля − около 423,4 млн долларов, а массированная атака 21 марта − 390 млн долларов.

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