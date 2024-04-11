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Удар по Одещині 10 квітня: кількість загиблих зросла до 5 – у лікарні помер чоловік

Анастасія ПроцЧетвер, 11 квітня 2024, 13:42
Удар по Одещині 10 квітня: кількість загиблих зросла до 5 – у лікарні помер чоловік
Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині до 5 зросла кількість загиблих через балістичний удар 10 квітня. У лікарні помер один з поранених чоловіків.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині збільшилася до 5. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення".

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Передісторія: 

10 квітня російська армія вдарила, попередньо балістичною ракетою "Іскандер-М", по Одеському району, в результаті чого загинули 4 людини, серед них 10-річна дівчинка. 14 людей госпіталізували.

Теми: Одеська областьракетний ударжертви
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