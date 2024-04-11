Удар по Одесской области 10 апреля: количество погибших возросло до 5 - в больнице умер мужчина

В Одесской области до 5 возросло количество погибших из-за баллистического удара 10 апреля. В больнице скончался один из раненых мужчин.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесской области увеличилось до 5. К сожалению, сегодня в больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения".

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Предыстория:

10 апреля российская армия ударила, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М", по Одесскому району, в результате чего погибли 4 человека, среди них 10-летняя девочка. 14 человек госпитализировали.