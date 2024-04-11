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Рада доручила уряду доплачувати військовим по 70 тисяч за місяць на "нулі"

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 квітня 2024, 13:50
Рада доручила уряду доплачувати військовим по 70 тисяч за місяць на нулі
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Верховна Рада проголосувала за постанову, яка зобовʼязує уряд розробити механізм додаткової виплати одноразово 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на передовій, за кожні 30 днів на "нулі", території противника і тимчасово окупованій території.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко в Telegram, картка документу на сайті парламенту

Пряма мова Гончаренка: "Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб уряд додав 70 тисяч гривень на місяць тим, хто безпосереньо воює "на нулі".

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За – 321.

Тобто, окрім зарплати (20-25 тисяч) і бойових (100 тисяч), захисники мають ще отримувати +70 тисяч. Нарешті дотисли це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах".

Дослівно постанова: "Розробити і прийняти нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану, зокрема з щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям під час дії воєнного стану, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань".

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Деталі: Першим же пунктом цієї постанови нардепи доручили Кабінету міністрів у найближчий час внести законопроєкт про ротацію.

 

Що передувало: 10 квітня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон

Теми: війнаВерховна РадаКабінет міністрів
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