Рада поручила Кабмину доплачивать военным по 70 тысяч за месяц на "нуле"

Верховная Рада проголосовала за постановление, которое обязывает правительство разработать механизм дополнительной выплаты единовременно 70 тысяч гривен военным, которые выполняют боевые задачи на передовой, за каждые 30 дней на "нуле", территории противника и временно оккупированной территории.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в Telegram, карточка документа на сайте парламента

Прямая речь Гончаренко: "Верховная Рада проголосовала за постановление, чтобы правительство добавило 70 тысяч гривен в месяц тем, кто не щадя себя воюет "на нуле".

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За - 321.

То есть, кроме зарплаты (20-25 тысяч) и боевых (100 тысяч), защитники должны еще получать +70 тысяч. Наконец дожали это. Потому что это в первую очередь о мотивации и справедливости для тех, кто держит фронт на своих плечах".

Дословно постановление: "Разработать и принять нормативно-правовые акты об условиях, размерах и порядке выплат вознаграждений военнослужащим на период действия военного положения, в частности по единовременному вознаграждению в размере 70 тысяч гривен военнослужащим во время действия военного положения, которые выполняют боевые (специальные) задачи при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины), за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач".

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Детали: Первым же пунктом этого постановления нардепы поручили Кабинету министров в ближайшее время внести законопроект о ротации.

Что предшествовало: 10 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Знать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон