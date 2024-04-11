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Агресія РФ проти України: В Кремлі заявили, що переговори є "бажаними"

Олександр ШумілінЧетвер, 11 квітня 2024, 14:22
Агресія РФ проти України: В Кремлі заявили, що переговори є бажаними
Фото: РИА Новости

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для Росії "бажаним" є переговорний процес щодо війни в Україні.  

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Пєскова  

Пряма мова: "Ми неодноразово говорили, що, звичайно ж, переговорний процес без Росії – він безглуздий, по суті є переговорним процесом даремно. Президент Путін неодноразово наголошував, що ми відкриті для переговорного процесу, цей процес для нас є бажаним для вирішення наших завдань, але в умовах, коли цей переговорний процес самі собі заборонили українці, поки що ми не бачимо якихось горизонтів попереду".

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Деталі: Торкаючись того, за яких умов Москва готова брати участь у запланованому у Швейцарії саміті щодо української "формули миру", Пєсков заявив, що "спочатку треба зрозуміти, про що там ідеться, про яку "формулу миру".

Передісторія:

  • У березні російський лідер Володимир Путін заявив, що країна-агресор Росія нібито готова до мирного вирішення розв'язаної нею війни в Україні, але тільки з урахуванням захоплених нею територій і з гарантами для Москви.
  • 9 квітня під час інтерв’ю президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не буде присутня на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії в червні, але розроблені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть РФ.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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