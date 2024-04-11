Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Агрессия РФ против Украины: В Кремле заявили, что переговоры являются "предпочтительными"

Александр ШумилинЧетверг, 11 апреля 2024, 14:22
Агрессия РФ против Украины: В Кремле заявили, что переговоры являются предпочтительными
Фото: РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России "предпочтительным" является переговорный процесс по войне в Украине.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Пескова

Прямая речь: "Мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России – он бессмысленен, по сути является переговорным процессом впустую. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы открыты для переговорного процесса, этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач, но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди".

Реклама:

Детали: Касаясь того, при каких условиях Москва готова участвовать в запланированном в Швейцарии саммите по украинской "формуле мира", Песков заявил, что "сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой "формуле мира".

Предыстория:

  • В марте российский лидер Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия якобы готова к мирному решению развязанной ею войны в Украине, но только с учетом захваченных ею территорий и с гарантами для Москвы.
  • 9 апреля во время интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет присутствовать на инаугурационном Саммите мира в Швейцарии в июне, но разработанные там детали "мирного плана" некоторые "представители континентов" передадут РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На фронте погиб военнослужащий 59-ой бригады Павел Петриченко

видеоЗеленский после доклада разведки: Россия попытается усилить наступление, мы ответим

Еврокомиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро

МИД Британии рассказал, почему не может помочь Украине со сбиванием дронов, как Израилю

Зеленский назначил нового заместителя Ермака

Суд оправдал топ-пограничника Мула по делу о его декларации

Все новости...
Росcия
Politico: Франция больше всех среди стран ЕС нарастила поставки СПГ из РФ в 2024 году
На Луганщине погиб пресс-офицер российского Минобороны – СМИ
Россию продолжает затапливать: вода поднялась еще в двух областях
Последние новости
23:26
видеоВ Тбилиси начались задержания на акции против закона об "иноагентах"
23:00
обновляетсяС юга на территорию Украины залетели вражеские дроны
22:49
Reuters: Украина, Россия и Турция вели переговоры о соглашении по судоходству в Черном море
22:37
Президент Грузии резко отреагировала на действия полиции во время акции против "иноагентства"
22:22
На фронте погиб военнослужащий 59-ой бригады Павел Петриченко
22:04
ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти
22:01
Премьер Чехии: Мы уже законтрактовали 180 тысяч снарядов для Украины
21:52
Киберполиция предостерегает о новой мошеннической схеме в WhatsApp
21:48
видеоЗеленский после доклада разведки: Россия попытается усилить наступление, мы ответим
21:39
футболСК Днепр-1 на последних минутах потерял победу над Металлистом 1925 в 24 туре УПЛ
Все новости...
Реклама: