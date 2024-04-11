Агрессия РФ против Украины: В Кремле заявили, что переговоры являются "предпочтительными"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России "предпочтительным" является переговорный процесс по войне в Украине.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Пескова

Прямая речь: "Мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России – он бессмысленен, по сути является переговорным процессом впустую. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы открыты для переговорного процесса, этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач, но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди".

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Детали: Касаясь того, при каких условиях Москва готова участвовать в запланированном в Швейцарии саммите по украинской "формуле мира", Песков заявил, что "сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой "формуле мира".

Предыстория:

В марте российский лидер Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия якобы готова к мирному решению развязанной ею войны в Украине, но только с учетом захваченных ею территорий и с гарантами для Москвы.

9 апреля во время интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет присутствовать на инаугурационном Саммите мира в Швейцарии в июне, но разработанные там детали "мирного плана" некоторые "представители континентов" передадут РФ.