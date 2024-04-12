Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
П'ятниця, 12 квітня 2024, 08:41
Кількість жертв російського удару по Миколаєву 11 квітня зросла до 5 − у лікарні помер молодий чоловік.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення".
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Передісторія:
- 11 квітня російські війська балістикою атакували Миколаїв. Спершу повідомлялося, що внаслідок удару 4 людини загинули, ще 5 постраждали.