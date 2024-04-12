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Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні

Ірина БалачукП'ятниця, 12 квітня 2024, 08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
Наслідки удару по Миколаєву 11 квітня. Скриншот з відео Сил оборони півдня

Кількість жертв російського удару по Миколаєву 11 квітня зросла до 5 − у лікарні помер молодий чоловік.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення".

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Теми: Миколаїввійнажертви
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