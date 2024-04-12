Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице

Последствия удара по Николаеву 11 апреля. Скриншот из видео Сил обороны юга

Количество жертв российского удара по Николаеву 11 апреля возросло до 5 − в больнице умер молодой мужчина.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "К сожалению, в больнице умер 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения".

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