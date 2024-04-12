Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
Пятница, 12 апреля 2024, 08:41
Количество жертв российского удара по Николаеву 11 апреля возросло до 5 − в больнице умер молодой мужчина.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Кима: "К сожалению, в больнице умер 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения".
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Предыстория:
- 11 апреля российские войска баллистикой атаковали Николаев. Сначала сообщалось, что в результате удара 4 человека погибли, еще 5 пострадали.