РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових Тихоокеанського флоту – ГУР

За даними Головного управління розвідки, Росія відправляє на війну в Україну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат.

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно: "Згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2 000 російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ".

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Деталі: В розвідці повідомляють, що ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, "латамуть діри" російських 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти, які мають некомплект через величезні втрати.

Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронєжі.

За даними ГУР, вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

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Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ, з початку агресії російські війська вже втратили на війні в Україні вбитими та пораненими близько 451 730 осіб.