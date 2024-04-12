РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР

По данным Главного управления разведки, Россия отправляет на войну в Украину личный состав Тихоокеанского флота РФ, а также 11-й армии ВВС и ПВО с целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно: "Согласно решению командующего тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины. Речь идет о 2 000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ".

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Детали: В разведке сообщают, что еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, будут "латать дыры" российских 155-й и 40-й бригад морской пехоты, которые имеют некомплект из-за огромных потерь.

Часть личного состава из военных соединений дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже.

По данным ГУР, указанные военные соединения государства-агрессора ранее не были непосредственно привлечены к ведению боевых действий против Украины.

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Напомним: По данным Генштаба ВСУ, с начала агрессии российские войска уже потеряли на войне в Украине убитыми и ранеными около 451 730 человек.