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УП отримала фото уламків новітньої ракети Х-69, якою РФ вдарила по Трипільській ТЕС

Євген Будерацький, Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 квітня 2024, 14:02
УП отримала фото уламків новітньої ракети Х-69, якою РФ вдарила по Трипільській ТЕС
фото, надане УП джерелом

Уламки, знайдені на Київщині, свідчать, що для удару по Трипільській тепловій електростанції 11 квітня Росія використала нові крилаті ракети Х-69.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: УП отримала в розпорядження відповідні фотографії.

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За попередньою інформацією, за частинами маркувань на знайдених уламках ракети вона ідентифікується саме як одна з нових модифікацій ракети Х-59, як її називають самі росіяни – Х-69.

 
 
 

Що передувало: Видання Defense Express із посиланням на джерела, повідомило, що під час удару по Трипільській ТЕС ворог ймовірно застосував свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили йому повністю знищити електростанцію.

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Іллі Євлаша, ефективною протидією їм можуть бути системи Patriot, які боролися і з достатньо більш складними типами російських ракет, як "Циркон" та "Кинджал". Україна дуже потребує підсилення цими системами ППО та боєприпасів до них.

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Теми: ракетний ударРосія
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