Під час удару 11 квітня Росія ймовірно використала нові ракети Х-69: що може їм протидіяти

Під час удару по Україні 11 квітня Росія ймовірно використала нові крилаті ракети Х-69, ефективною протидією їм можуть бути системи Patriot, підсилення якими дуже потребує Україна.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Деталі: Видання Defense Express із посиланням на джерела, повідомило, що судячи з уламків, знайдених на Київщині, під час удару по Трипільській ТЕС ворог застосував свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили йому повністю знищити електростанцію.

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Євлаш у свою чергу повідомив, що спеціалісти наразі ще встановлюють, яка саме була це ракета, який був її тип. За його словами, Х-69 – це покращена система версії Х-59.

Росія уже застосовувала ці ракети для ударів по Україні.

Пряма мова: "Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році. Тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатись виготовляти нові ракети.

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Однак все залежить від успішності їх продукування, наскільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншими важливими деталями.

Звісно, що ракета Х-69 – це нова ракета для нас, тому ми, в тому числі, вивчаємо, як можна їй протидіяти. Найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і з достатньо більш складними типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал"".

Деталі: Стосовно інформації, озвученої напередодні журналістом видання Bild Юліаном Рьопке, який відслідковує бойові дії в Україні, що в України практично закінчилися ракети до систем ППО Patriot та Iris-T, Євлаш зазначив, що Україні потрібна велика кількість Patriot. Це єдина зброя, яка на даний час може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу агресора. Тому, звісно, що Сили оборони дуже очікують на поставки партнерами цих систем ППО.

Офіцер наголосив, що Україна не виробляє самостійно ці системи та боєприпаси до них, тому звісно, що нам потрібно більше ракет. Однак, за словами офіцера, українцям не варто піддаватись паніці.

Нагадаємо: В ніч на 11 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України: протиповітряна оборона знищила 57 повітряних цілей із 82, якими атакував ворог.