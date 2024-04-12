УП получила фото обломков новейшей ракеты Х-69, которой РФ ударила по Трипольской ТЭС

Обломки, найденные на Киевщине, свидетельствуют, что для удара по Трипольской тепловой электростанции 11 апреля Россия использовала новые крылатые ракеты Х-69

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: УП получила в распоряжение соответствующие фотографии.

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По предварительной информации, по частям маркировок на найденных обломках ракеты она идентифицируется именно как одна из новых модификаций ракеты Х-59, как ее называют сами россияне - Х-69.

Что предшествовало: Издание Defense Express со ссылкой на источники, сообщило, что во время удара по Трипольской ТЭС враг вероятно применил свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили ему полностью уничтожить электростанцию.

По словам начальника службы связей с общественностью Воздушных сил Ильи Евлаша, эффективным противодействием им могут быть системы Patriot, которые боролись и с более сложными типами российских ракет, как "Циркон" и "Кинжал". Украина очень нуждается в усилении этими системами ПВО и боеприпасах к ним.