Лукашенко розповів, чому Білорусь не вступає у війну проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України на боці Росії через потужні укріплення, мінні поля та значне військове угруповання на кордоні.

Джерело: відео спілкування з Лукашенком оприлюднив кремлівський пропагандист Павло Зарубін у Telegram

Пряма мова Лукашенка: "Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них (українців – ред.) кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти".

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Деталі: За його словами, кордон повністю замінований і забетонований. Також Лукашенко оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових.

"Ну, вони хочуть кинути на фронт (війська, які знаходяться на кордоні – ред.) проти Росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", - зазначив Лукашенко.

Що було раніше: 6 квітня президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість нового наступу росіян з боку Білорусі, запевняв, що наразі Україна не бачить таких загроз. "Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей", - зазначав він.

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Водночас Зеленський казав, що росіяни повинні знати, що Україна будує на північному напрямку надійну оборону.