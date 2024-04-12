Лукашенко рассказал, почему Беларусь не вступает в войну против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе.

Источник: видео общения с Лукашенко обнародовал кремлевский пропагандист Павел Зарубин в Telegram

Прямая речь Лукашенко: "Если бы мы сегодня вступили бы в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них (украинцев - ред.) граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти".

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Детали: По его словам, граница полностью заминирована и забетонирована. Также Лукашенко оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.

"Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе - ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", - отметил Лукашенко.

Что предшествовало: 6 апреля президент Владимир Зеленский, комментируя возможность нового наступления россиян со стороны Беларуси, уверял, что пока Украина не видит таких угроз. "Что касается стратегии, то из Беларуси пока мы не видим никаких планов, угроз и мощностей", - отмечал он.

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В то же время Зеленский говорил, что россияне должны знать, что Украина строит на северном направлении надежную оборону.