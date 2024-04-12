Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив, що йде з посади. Він очолить військову академію

Командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців.

Джерело: звернення Ковальчука

Деталі: Командувач подякував військовослужбовцям за два з половиною роки служби.

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Пряма мова: "Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втопляючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил".

Деталі: Ковальчук також повідомив, що залишається в армійській родині та надалі виховуватиме молодих офіцерів.

Пряма мова: "Із впевненістю в нас і в наших з вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і в вихованні молодих офіцерів впровадживатиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість, – з цього зростає справжній командир, який здатний бути взірцем для наслідування і виховувати власним прикладом свій бойовий колектив".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Одеська військова академія повідомила, що Ковальчук став її новим очільником.

Дослівно: "Призначення генерал-майора Андрія Ковальчука на посаду начальника Одеської військової академії є не лише важливою подією для самої академії, а й для всієї країни. Його винятковий досвід у військовій справі, відвага і відданість принесуть новий рівень в освітній процес та підготовку майбутніх офіцерів. Ковальчук не лише захищав нашу країну на фронті, але й випробував себе у складних миротворчих місіях. Під його керівництвом, академія стане не лише місцем навчання, але і центром розвитку військового досвіду та культури".