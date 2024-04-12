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Командующий ОК "Юг" Ковальчук сообщил, что уходит с должности. Он возглавит военную академию

Татьяна ОлейникПятница, 12 апреля 2024, 20:42
Командующий ОК Юг Ковальчук сообщил, что уходит с должности. Он возглавит военную академию
Андрей Ковальчук. Фото со страницы Оперативного командования "Юг"

Командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил об отставке с должности и переходе в сферу обучения военнослужащих.

Источник: обращение Ковальчука

Детали: Командующий поблагодарил военнослужащих за два с половиной года службы.

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Прямая речь: "Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесщины – остров Змеиный – и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отбивая дерзкий вражеский десант, отвергая и утопая вражеские кора. новейшей эры наших Вооруженных Сил".

Детали: Ковальчук также сообщил, что остается в армейской семье и в дальнейшем будет воспитывать молодых офицеров.

Прямая речь: "С уверенностью в нас и в наших с вами силах остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и тех, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и здравомыслие – из этого растет настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив".

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Обновлено: Одесская военная академия сообщила, что Ковальчук стал ее новым руководителем.

Дословно: "Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и для всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров .Ковальчук не только защищал нашу страну на фронте, но и испытал себя в сложных миротворческих миссиях. Под его руководством, академия станет не только местом обучения, но и центром развития военного опыта и культуры".

Темы: Вооруженные силы
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