Зеленський звільнив заступника Єрмака, який буде працювати в МЗС

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив заступника голови Офісу президента Андрія Сибігу, якого мають призначити заступником міністра закордонних справ.

Джерело: "Європейська правда", указ на сайті ОП 12 квітня

Деталі: "Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади заступника керівника Офісу президента України", – йдеться в тексті указу.

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Раніше стало відомо, що Сибіга замінить на посаді заступника міністра закордонних справ МЗС Миколу Точицького.

Офіційних повідомлень про нову посаду Точицького наразі немає.

Андрій Сибіга з 2016 по 2021 рік обіймав посаду посла України у Туреччини.

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Сибіга був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової.