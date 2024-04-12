Зеленский уволил заместителя Ермака, который будет работать в МИД

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил заместителя главы Офиса президента Андрея Сибигу, которого должны назначить заместителем министра иностранных дел.

Источник: "Европейская правда", указ на сайте ОП 12 апреля

Детали: "Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в тексте указа.

Реклама:

Ранее стало известно, что Сибига заменит на должности заместителя министра иностранных дел МИД Николая Точицкого.

Андрей Сибига с 2016 по 2021 год занимал должность посла Украины в Турции.

Сибига был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой.