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Зеленский уволил заместителя Ермака, который будет работать в МИД

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 12 апреля 2024, 20:17

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил заместителя главы Офиса президента Андрея Сибигу, которого должны назначить заместителем министра иностранных дел.

Источник: "Европейская правда", указ на сайте ОП 12 апреля

Детали: "Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в тексте указа.

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Ранее стало известно, что Сибига заменит на должности заместителя министра иностранных дел МИД Николая Точицкого.

Андрей Сибига с 2016 по 2021 год занимал должность посла Украины в Турции.

Сибига был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой.

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Темы: МИДАндрей Ермаквойна
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