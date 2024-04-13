Законопроєкт про демобілізацію буде готовий швидше, ніж до кінця року, вважають у Міноборони
Законопроєкт про демобілізацію військових буде готовий швидше, ніж за 8 місяців, повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
Джерело: Лазуткін в ефірі телемарафону
Пряма мова Лазуткіна: "Готуватися цей законопроєкт буде спільно з Міністерством оборони, а також представниками Генштабу.
Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту.
Ясна річ, що є вже певні напрацювання, оскільки у законі про мобілізацію, у тій версії, яка пройшла перше читання, там були деякі норми.
Зрозуміло, що це тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями".
Деталі: Лазуткін нагадав, що були оголошені терміни про готовність законопроєкту за 8 місяців, але, після певних дискусій це прибрали.
За словами речника, "це відбудеться, напевне, швидше".
Але він пояснив, що "одна справа - розробити законопроєкт, а потім провести його через парламент".
Читайте також: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон
Нагадаємо:
- У вівторок 9 квітня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію.
- Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.