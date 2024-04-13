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Законопроєкт про демобілізацію буде готовий швидше, ніж до кінця року, вважають у Міноборони

Роман ПетренкоСубота, 13 квітня 2024, 14:32
Законопроєкт про демобілізацію буде готовий швидше, ніж до кінця року, вважають у Міноборони
лазуткін, фото з фб

Законопроєкт про демобілізацію військових буде готовий швидше, ніж за 8 місяців, повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Джерело: Лазуткін в ефірі телемарафону

Пряма мова Лазуткіна: "Готуватися цей законопроєкт буде спільно з Міністерством оборони, а також представниками Генштабу.

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Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту.

Ясна річ, що є вже певні напрацювання, оскільки у законі про мобілізацію, у тій версії, яка пройшла перше читання, там були деякі норми.

Зрозуміло, що це тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями".

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Деталі: Лазуткін нагадав, що були оголошені терміни про готовність законопроєкту за 8 місяців, але, після певних дискусій це прибрали.

За словами речника, "це відбудеться, напевне, швидше".

Але він пояснив, що "одна справа - розробити законопроєкт, а потім провести його через парламент".

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Нагадаємо: 

  • У вівторок 9 квітня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію.
  • Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Теми: демобілізаціямобілізаціяМіноборонизаконодавство
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