Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Законопроект о демобилизации будет готов быстрее, чем до конца года, считают в Минобороны

Роман ПетренкоСуббота, 13 апреля 2024, 14:32
Законопроект о демобилизации будет готов быстрее, чем до конца года, считают в Минобороны
лазуткин, фото с фб

Законопроект о демобилизации военных будет готов быстрее, чем за 8 месяцев, сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Источник: Лазуткин в эфире телемарафона

Прямая речь Лазуткина: "Готовиться этот законопроект будет совместно с Министерством обороны, а также представителями Генштаба.

Реклама:

Он уже в работе, и в течение ближайших месяцев появится версия, которая затем попадет в парламент.

Понятное дело, что есть уже определенные наработки, поскольку в законе о мобилизации, в той версии, которая прошла первое чтение, там были некоторые нормы.

Понятно, что это тема и важная, и чувствительная для общества. Понятно, что сейчас людям, которые находятся на линии боевого соприкосновения, надо давать передышку, одновременно заменить людей, которые имеют боевой опыт, нужно, взвешивая много разных моментов, в том числе их надо заменить подготовленными бойцами".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Лазуткин напомнил, что были объявлены сроки о готовности законопроекта за 8 месяцев, но, после определенных дискуссий это убрали.

По словам представителя, "это произойдет, наверное, быстрее".

Но он пояснил, что "одно дело - разработать законопроект, а потом провести его через парламент".

Читайте также: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

Напомним:

  • Во вторник 9 апреля стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации.
  • Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Темы: демобилизациямобилизацияМиноборонызаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
демобилизация
Зеленский подписал демобилизацию срочников
Верховная Рада проголосовала за демобилизацию срочников
Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников
Последние новости
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
20:11
фотоУдар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
20:04
Конгрессмен предупредил о риске "падения" Украины перед ключевым голосованием в Палате
Все новости...
Реклама: