Законопроект о демобилизации будет готов быстрее, чем до конца года, считают в Минобороны

Законопроект о демобилизации военных будет готов быстрее, чем за 8 месяцев, сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Источник: Лазуткин в эфире телемарафона

Прямая речь Лазуткина: "Готовиться этот законопроект будет совместно с Министерством обороны, а также представителями Генштаба.

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Он уже в работе, и в течение ближайших месяцев появится версия, которая затем попадет в парламент.

Понятное дело, что есть уже определенные наработки, поскольку в законе о мобилизации, в той версии, которая прошла первое чтение, там были некоторые нормы.

Понятно, что это тема и важная, и чувствительная для общества. Понятно, что сейчас людям, которые находятся на линии боевого соприкосновения, надо давать передышку, одновременно заменить людей, которые имеют боевой опыт, нужно, взвешивая много разных моментов, в том числе их надо заменить подготовленными бойцами".

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Детали: Лазуткин напомнил, что были объявлены сроки о готовности законопроекта за 8 месяцев, но, после определенных дискуссий это убрали.

По словам представителя, "это произойдет, наверное, быстрее".

Но он пояснил, что "одно дело - разработать законопроект, а потом провести его через парламент".

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Напомним: