Законопроект о демобилизации будет готов быстрее, чем до конца года, считают в Минобороны
Законопроект о демобилизации военных будет готов быстрее, чем за 8 месяцев, сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.
Источник: Лазуткин в эфире телемарафона
Прямая речь Лазуткина: "Готовиться этот законопроект будет совместно с Министерством обороны, а также представителями Генштаба.
Он уже в работе, и в течение ближайших месяцев появится версия, которая затем попадет в парламент.
Понятное дело, что есть уже определенные наработки, поскольку в законе о мобилизации, в той версии, которая прошла первое чтение, там были некоторые нормы.
Понятно, что это тема и важная, и чувствительная для общества. Понятно, что сейчас людям, которые находятся на линии боевого соприкосновения, надо давать передышку, одновременно заменить людей, которые имеют боевой опыт, нужно, взвешивая много разных моментов, в том числе их надо заменить подготовленными бойцами".
Детали: Лазуткин напомнил, что были объявлены сроки о готовности законопроекта за 8 месяцев, но, после определенных дискуссий это убрали.
По словам представителя, "это произойдет, наверное, быстрее".
Но он пояснил, что "одно дело - разработать законопроект, а потом провести его через парламент".
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Напомним:
- Во вторник 9 апреля стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации.
- Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.