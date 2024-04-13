Група росіян потрапила у полон на Донеччині – мала прикрити димом захід штурмовиків

Бійці Прикордонної служби оприлюднили відео, на якому спілкуються з трьома росіянами, взятими у полон в Донецькій області.

Джерело: ДПСУ

Деталі: На відео видно, як прикордонники спілкуються зі зв'язаними росіянами, лежачими на землі. Ті розповіли подробиці свого завдання.

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Дослівно: "До бійців Волинського загону загарбники потрапили під час ворожого штурму наших позицій в районі Новомихайлівки, що на Донеччині.

Виявилися вони військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу".