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Группа россиян попала в плен на Донетчине - должна была прикрыть дымом подход штурмовиков

Роман ПетренкоСуббота, 13 апреля 2024, 15:55
Группа россиян попала в плен на Донетчине - должна была прикрыть дымом подход штурмовиков
скриншот

Бойцы Пограничной службы обнародовали видео, на котором общаются с тремя россиянами, взятыми в плен в Донецкой области.

Источник: ГПСУ

Детали: На видео видно, как пограничники общаются со связанными россиянами, лежащими на земле. Те рассказали подробности своего задания.

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Дословно: "К бойцам Волынского отряда захватчики попали во время вражеского штурма наших позиций в районе Новомихайловки, что в Донецкой области.

Оказались они военнослужащими 10-го танкового полка: стрелок и двое рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, которые должны были прикрыть дымовой завесой штурмовую бронегруппу".

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Темы: войнаПограничная служба
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