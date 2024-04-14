Харків перебував під ударом ворожих "Шахедів", у місті лунали вибухи
Неділя, 14 квітня 2024, 00:12
У ніч проти 14 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто знаходиться у небезпечній зоні через атаку ворожих "Шахедів".
Джерело: Терехов у Телеграм, Суспільне Харків
Пряма мова: "Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "Шахедів"".
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Оновлено: Близько 00:30 в Харкові було чути кілька вибухів. Крім того, Суспільне повідомило, що частині районів Харкова зникло світло.
Що передувало: Російські війська запустили ударні безпілотники по Україні з північного сходу.