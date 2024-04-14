Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харків перебував під ударом ворожих "Шахедів", у місті лунали вибухи

Ольга Глущенко Неділя, 14 квітня 2024, 00:12
Харків перебував під ударом ворожих Шахедів, у місті лунали вибухи
ІЛЮСТРАЦІЯ GETTY IMAGES

У ніч проти 14 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто знаходиться у небезпечній зоні через атаку ворожих "Шахедів".

Джерело: Терехов у Телеграм, Суспільне Харків

Пряма мова: "Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "Шахедів"".

Реклама:

Оновлено: Близько 00:30 в Харкові було чути кілька вибухів. Крім того, Суспільне повідомило, що частині районів Харкова зникло світло.

Що передувало: Російські війська запустили ударні безпілотники по Україні з північного сходу.

Теми: ХарківШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, документ"Схеми": Портнов з Іспанії переписав віллу під Києвом на дітей

Затримали поляка, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського

інфографікаБільше 50% українців дізнаються про війну з телеграм-каналів – опитування

Понад 150 медійників звернулися до комітету свободи слова щодо звільнення Гуменюк

Зеленський: ОПК України вперше видасть 10 САУ "Богдана", а в травні – ще більше

фотоСБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Усі новини...
FT: Росія може планувати масштабний наступ у 4 областях і на Харків
Україна домовляється з Німеччиною про додаткову систему IRIS-T – Зеленський
На Хмельниччині у приміщенні ТЦК стався конфлікт, поліція відкрила провадження
Росіяни запускали безпілотники з північного сходу
Останні новини
19:27
Чи обмінюють військових, які не мають статусу полоненого? Пояснює Координаційний штаб
19:27
У І кварталі Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету
19:24
Ворог 7 разів атакував неподалік Кринок на Херсонщині – Генштаб
19:22
Через російський удар по Красногорівці загинув чоловік
19:20
Росіянам почнуть відключати вхід в акаунти через Apple чи Google ID
19:15
Російські війська завдали ракетного удару по Харківщині, поранений чоловік
19:12
Сучасне мистецтво стає зброєю: благодійний аукціон УП з нагоди 24-річчя
19:03
У Фінляндії підозрюють, що російські олігархи можуть допомогати шпигунам з РФ
19:01
Виробники "Шахедів", металургія та автопромисловість: США та Британія ввели санкції проти Ірану
18:53
фотоРФ вдарила по Нікопольщині: пошкоджені інфраструктурний об’єкт й агрофірма
Усі новини...
Реклама: