Харків перебував під ударом ворожих "Шахедів", у місті лунали вибухи

У ніч проти 14 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто знаходиться у небезпечній зоні через атаку ворожих "Шахедів".

Джерело: Терехов у Телеграм, Суспільне Харків

Пряма мова: "Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "Шахедів"".

Реклама:

Оновлено: Близько 00:30 в Харкові було чути кілька вибухів. Крім того, Суспільне повідомило, що частині районів Харкова зникло світло.

Що передувало: Російські війська запустили ударні безпілотники по Україні з північного сходу.