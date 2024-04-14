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Харьков находился под ударом вражеских "Шахедов", в городе раздавались взрывы

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 00:12
Харьков находился под ударом вражеских Шахедов, в городе раздавались взрывы
ИЛЛЮСТРАЦИЯ GETTY IMAGES

В ночь на 14 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится в опасной зоне из-за атаки вражеских "Шахедов".

Источник: Терехов в Телеграмм, Суспільне Харьков

Прямая речь: "Харьков в опасной зоне. Город под ударом "Шахедов"".

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Обновлено: Около 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Кроме того, Суспільне сообщило, что в части районов Харькова пропал свет.

Что предшествовало: Российские войска запустили ударные беспилотники по Украине с северо-востока.

Темы: ХарьковШахед
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