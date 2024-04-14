Более 200 ракет и беспилотников Иран запустил по Израилю, большинство были сбиты – СМИ
Американские и израильские военные заявили о перехвате иранских беспилотников, количество которых превысило сотню. В общем Иран запустил по израилю более 200 ракет и беспилотников.
Источник: CNN, The Times of Israel
Детали: По словам американских официальных лиц, военные США сбили в субботу иранские беспилотники, которые летели на Израиль.
При этом чиновники не уточнили, сколько именно беспилотников было сбито, и где именно.
Вместе с тем представитель Сил обороны Израиля заявил, что более 100 беспилотников, выпущенных Ираном, были сбиты за пределами израильского воздушного пространства.
Обновлено: Позже представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников.
Большую часть ракет перехватила противоракетная оборона Arrow.
Хагари заявил, что Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю, нанеся небольшой ущерб военной базе.
Кроме того, истребители сбили десятки крылатых ракет и десятки беспилотников.
Что предшествовало: Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников.