Более 200 ракет и беспилотников Иран запустил по Израилю, большинство были сбиты – СМИ

Американские и израильские военные заявили о перехвате иранских беспилотников, количество которых превысило сотню. В общем Иран запустил по израилю более 200 ракет и беспилотников.

Источник: CNN, The Times of Israel

Детали: По словам американских официальных лиц, военные США сбили в субботу иранские беспилотники, которые летели на Израиль.

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При этом чиновники не уточнили, сколько именно беспилотников было сбито, и где именно.

Вместе с тем представитель Сил обороны Израиля заявил, что более 100 беспилотников, выпущенных Ираном, были сбиты за пределами израильского воздушного пространства.

Обновлено: Позже представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников.

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Большую часть ракет перехватила противоракетная оборона Arrow.

Хагари заявил, что Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю, нанеся небольшой ущерб военной базе.

Кроме того, истребители сбили десятки крылатых ракет и десятки беспилотников.

Что предшествовало: Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников.