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Британія та Франція допомагали відбивати атаку на Ізраїль

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 11:28
Британія та Франція допомагали відбивати атаку на Ізраїль
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Військові Британії та Франції поруч із США допомагали Ізраїлю відбивати масований повітряний удар з боку Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах в ніч на 14 квітня. 

Джерело: речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, якого цитують CNN, "Європейська правда"

Деталі: "Ми тісно співпрацюємо із США, Британією та Францією, які долучалися сьогодні вночі. Наше партнерство завжди було близьким, але сьогодні це проявилося у дуже незвичний спосіб", – сказав Хагарі. Він не навів деталей про їхню участь. 

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The Times of Israel зазначає, що збивати іранські дрони допомагала також Йорданія, попри те, що жорстко критикувала Ізраїль за методи операції проти ХАМАС у секторі Гази. В офіційній заяві пояснили, що перехоплення цілей у своєму повітряному просторі здійснили "задля безпеки своїх громадян". 

Президент США Джо Байден публічно сказав про те, що сили США у регіоні допомогли збити частину дронів і безпілотників, запущених Іраном по цілях на території Ізраїлю. 

Неофіційно повідомляли, що США збили понад 70 повітряних цілей, для цього задіяли системи ППО на есмінцях та винищувачі.

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Нагадаємо: В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран під час атаки 13-14 квітня випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників, більшу частину збила ППО та винищувачі. Понад 100 безпілотників, випущених Іраном, були збиті за межами ізраїльського повітряного простору.

Згодом уточнили, що загалом повітряних цілей було понад 300, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили. Частину пусків здійснили проіранські сили на території Іраку та Ємену. 

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.

Теми: Велика БританіяФранціяІзраїль
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