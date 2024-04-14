Британия и Франция помогали отражать атаку на Израиль

Военные Великобритании и Франции наряду с США помогали Израилю отражать массированный воздушный удар со стороны Ирана и проиранских сил в соседних странах в ночь на 14 апреля.

Источник: представитель Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, которого цитируют CNN, "Европейская правда"

Детали: "Мы тесно сотрудничаем с США, Британией и Францией, которые присоединились сегодня ночью. Наше партнерство всегда было близким, но сегодня это проявилось очень необычным образом", – сказал Хагари. Он не привел деталей об их участии.

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The Times of Israel отмечает, что сбивать иранские дроны помогала также Иордания, несмотря на то, что жестко критиковала Израиль за методы операции против ХАМАС в секторе Газа. В официальном заявлении объяснили, что перехват целей в своем воздушном пространстве осуществили "для безопасности своих граждан".

Президент США Джо Байден публично сказал о том, что силы США в регионе помогли сбить часть дронов и беспилотников, запущенных Ираном по целям на территории Израиля.

Неофициально сообщалось, что в США сбили более 70 воздушных целей, для этого задействовали системы ПВО на эсминцах и истребители.

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Напомним: В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран во время атаки 13-14 апреля выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников, большую часть сбила ПВО и истребители.

Впоследствии уточнили, что всего воздушных целей было более 300, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили. Часть пусков осуществили проиранские силы на территории Ирака и Йемена.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.