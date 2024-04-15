Лідери G7 підтвердили "відданість безпеці" Ізраїлю після атаки Ірану

Країни G7 заявили про солідарність з Ізраїлем після атаки з боку Ірану, якому обіцяють "заходи у відповідь" на будь-які подальші дестабілізуючі ініціативи.

Джерело: заява лідерів G7

Дослівно: "Ми, лідери G7, однозначно і найрішучішим чином засуджуємо безпрецедентну пряму атаку Ірану на Ізраїль. Іран запустив сотні безпілотників і ракет в бік Ізраїлю. Ізраїль за допомогою своїх партнерів відбив цю атаку.

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Ми висловлюємо нашу повну солідарність і підтримку Ізраїлю та його народу і підтверджуємо нашу відданість їхній безпеці".

Деталі: У заяві зазначається, що своїми діями Іран зробив новий крок до дестабілізації регіону і ризикує спровокувати неконтрольовану ескалацію.

Лідери G7 наголошують, що такого сценарію необхідно уникнути. І додають, що будуть прагнути до стабілізації ситуації та уникнення будь-якої подальшої ескалації.

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Дослівно: "Ми вимагаємо від Ірану та його поплічників припинити свої напади, і ми готові вжити подальших заходів зараз і у відповідь на будь-які нові дестабілізуючі ініціативи".

"Крім того, ми маємо намір посилити нашу співпрацю з метою припинення кризи в Газі, зокрема, шляхом продовження наших зусиль з метою досягнення негайного і тривалого припинення вогню та звільнення заручників з боку ХАМАС, а також шляхом надання більшої гуманітарної допомоги палестинцям, які її потребують".

Що передувало: Президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками зустрічі лідерів країн G7 заявив, що її учасники засудили повітряну атаку Ірану на Ізраїль.

Нагадаємо: У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.