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Лидеры G7 подтвердили "приверженность безопасности" Израиля после атаки Ирана

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 апреля 2024, 06:52
Лидеры G7 подтвердили приверженность безопасности Израиля после атаки Ирана
флаги стран группы G7, фото: GETTY IMAGES

Страны G7 заявили о солидарности с Израилем после атаки со стороны Ирана, которому обещают "ответные меры" на любые дальнейшие дестабилизирующие инициативы.

Источник: заявление лидеров G7

Дословно: "Мы, лидеры G7, однозначно и самым решительным образом осуждаем беспрецедентную прямую атаку Ирана на Израиль. Иран запустил сотни беспилотников и ракет в сторону Израиля. Израиль с помощью своих партнеров отразил эту атаку.

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Мы выражаем нашу полную солидарность и поддержку Израилю и его народу и подтверждаем нашу приверженность их безопасности".

Детали: В заявлении отмечается, что своими действиями Иран сделал новый шаг к дестабилизации региона и рискует спровоцировать неконтролируемую эскалацию.

Лидеры G7 отмечают, что такого сценария необходимо избежать. И добавляют, что будут стремиться к стабилизации ситуации и избежанию любой дальнейшей эскалации.

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Дословно: "Мы требуем от Ирана и его приспешников прекратить свои нападения, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на любые новые дестабилизирующие инициативы".

"Кроме того, мы намерены усилить наше сотрудничество с целью прекращения кризиса в Газе, в частности, путём продолжения наших усилий с целью достижения немедленного и длительного прекращения огня и освобождения заложников со стороны ХАМАС, а также путём предоставления большей гуманитарной помощи палестинцам, которые в ней нуждаются".

Что предшествовало: Президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам встречи лидеров стран G7 заявил, что ее участники осудили воздушную атаку Ирана на Израиль.

Напомним: В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.

Темы: G7ИзраильИран
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