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Командувачем ОК "Захід" призначений бригадний генерал Шведюк

Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 квітня 2024, 09:29
Командувачем ОК Захід призначений бригадний генерал Шведюк
Володимир Шведюк, фото: ОК "Захід"

Командувачем військ оперативного командування "Захід" призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.

Джерело: звернення Шведюка на сторінці ОК "Захід" у Facebook

Пряма мова Шведюка: "Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України".

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Деталі: Він подякував командуванню за довіру, назвав це "великою честю і привілеєм".

За словами Шведюка, він прагне до того, щоб командування ОК "Захід" стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності. "Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", - зазначив він.

Довідково:

ВІДЕО ДНЯ
  • ОК "Захід" з 2021 року очолював Сергій Літвінов. Повідомлялось, що його призначили заступником начальника Національного університету оборони України.
  • Володимир Шведюк - бригадний генерал з червня 2022 року. У квітні 2015 року був призначений на посаду начальника штабу — першого заступника командира 59 окремої мотопіхотної бригади. Призначений наказом міністра оборони від 21 травня 2016 року на посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату оперативного командування "Захід" ЗСУ. У 2018—2019 роках — командир 59 окремої мотопіхотної бригади. Заступник командувача сил ТРО ЗСУ (до березня 2022). З березня 2022 начальники штабу угруповання Об'єднаних сил.

Нагадаємо: Перед цим командувач військ оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців.

Теми: Збройні сили
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