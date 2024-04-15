Командующим ОК "Запад" назначен бригадный генерал Шведюк

Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен бригадный генерал Владимир Шведюк.

Источник: обращение Шведюка на странице ОК "Запад" в Facebook

Прямая речь Шведюка: "Уважаемые офицеры, сержанты, солдаты! С сегодняшнего дня, имею честь возглавить, без преувеличения, одно из самых мощных военных соединений Вооруженных сил Украины".

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Детали: Он поблагодарил командование за доверие, назвал это "большой честью и привилегией".

По словам Шведюка, он стремится к тому, чтобы командование ОК "Запад" стало образцом военного совершенства и тактического мастерства. "Вместе мы укрепим нашу обороноспособность и продемонстрируем непоколебимую преданность защите нашей страны. Нам нет другого выбора, как победить. И мы это сделаем", - отметил он.

Справочно:

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ОК "Запад" с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов. Сообщалось, что его назначили заместителем начальника Национального университета обороны Украины.

Владимир Шведюк - бригадный генерал с июня 2022 года. В апреле 2015 года был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командира 59 отдельной мотопехотной бригады. Назначен приказом министра обороны от 21 мая 2016 года на должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата оперативного командования "Запад" ВСУ. В 2018-2019 годах - командир 59 отдельной мотопехотной бригады. Заместитель командующего сил ТРО ВСУ (до марта 2022). С марта 2022 начальники штаба группировки Объединенных сил.

Напомним: Перед этим командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил об отставке с должности и переходе в сферу обучения военнослужащих.