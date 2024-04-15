Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Сіверська 14 квітня: загинули 4 людини

Анастасія ПроцПонеділок, 15 квітня 2024, 11:15
Обстріл Сіверська 14 квітня: загинули 4 людини
Ілюстраційне фото: Getty Images

Ввечері 14 квітня російські війська з реактивної артилерії атакували місто Сіверськ в Донецькій області, внаслідок чого загинули четверо чоловіків.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Зазначається, що ворог обстріляв місто 14 квітня ввечері. Однак, лише зараз вдалося встановити, що внаслідок атаки загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років.

Реклама:

Пряма мова Філашкіна: "Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей, і єдиний спосіб убезпечити себе - евакуюватися до більш безпечних регіонів України".

Передісторія:

8 березня Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що через безпекову ситуацію в чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Випалена земля і суцільні вирви − військові показали, як виглядає Роботине
Зупинили з боєм: ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщину
Росіяни вдарили ракетою по центру Слов’янська
Командувачем ОК "Захід" призначений бригадний генерал Шведюк
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: