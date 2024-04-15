Обстріл Сіверська 14 квітня: загинули 4 людини

Ввечері 14 квітня російські війська з реактивної артилерії атакували місто Сіверськ в Донецькій області, внаслідок чого загинули четверо чоловіків.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Зазначається, що ворог обстріляв місто 14 квітня ввечері. Однак, лише зараз вдалося встановити, що внаслідок атаки загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років.

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Пряма мова Філашкіна: "Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей, і єдиний спосіб убезпечити себе - евакуюватися до більш безпечних регіонів України".

Передісторія:

8 березня Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що через безпекову ситуацію в чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей.