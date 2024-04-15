Обстрел Северска 14 апреля: погибли 4 человека

Вечером 14 апреля российские войска из реактивной артиллерии атаковали город Северск в Донецкой области, в результате чего погибли четверо мужчин.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Отмечается, что враг обстрелял город 14 апреля вечером. Однако, только сейчас удалось установить, что в результате атаки погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет.

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Прямая речь Филашкина: "Россияне стремятся убить как можно больше наших людей, и единственный способ обезопасить себя - эвакуироваться в более безопасные регионы Украины".

Предыстория:

8 марта Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей.