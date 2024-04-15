З’явилися супутникові знімки наслідків авіаудару 13 квітня по окупованому Луганську

З’явилися супутникові знімки наслідків авіаудару по "Луганському машинобудівному заводу-100" на окупованій території.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми", "Донбас.Реалії"

Дослівно: "На супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня, які є у розпорядженні "Схем", видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу".

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ФОТО: СХЕМИ

Деталі: Про вибухи в районі заводу у тимчасово окупованому Луганську повідомили у соцмережах 13 квітня, тоді ж з’явилися перші відео з місця подій. За даними журналістів проєкту "Донбас Реалії", уразили підприємство "Луганський машинобудівний завод-100", де окупанти ремонтували військову техніку та знаходився особовий склад армії РФ.

ФОТО: СХЕМИ

У цей же день у Повітряних силах підтвердили ураження ворожого пункту управління "Центр" в окупованому Луганську.