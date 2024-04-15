З’явилися супутникові знімки наслідків авіаудару 13 квітня по окупованому Луганську
З’явилися супутникові знімки наслідків авіаудару по "Луганському машинобудівному заводу-100" на окупованій території.
Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми", "Донбас.Реалії"
Дослівно: "На супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня, які є у розпорядженні "Схем", видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу".
Деталі: Про вибухи в районі заводу у тимчасово окупованому Луганську повідомили у соцмережах 13 квітня, тоді ж з’явилися перші відео з місця подій. За даними журналістів проєкту "Донбас Реалії", уразили підприємство "Луганський машинобудівний завод-100", де окупанти ремонтували військову техніку та знаходився особовий склад армії РФ.
У цей же день у Повітряних силах підтвердили ураження ворожого пункту управління "Центр" в окупованому Луганську.