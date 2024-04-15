Появились спутниковые снимки последствий авиаудара 13 апреля по оккупированному Луганску

Появились спутниковые снимки последствий авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100" на оккупированной территории.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы", "Донбасс.Реалии"

Дословно: "На спутниковых снимках Planet Labs за 14 апреля, которые есть в распоряжении "Схем", видно, что значительно пострадало по меньшей мере одно здание завода".

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ФОТО: СХЕМЫ

Детали: О взрывах в районе завода во временно оккупированном Луганске сообщили в соцсетях 13 апреля, тогда же появились первые видео с места событий. По данным журналистов проекта "Донбасс Реалии", поразили предприятие "Луганский машиностроительный завод-100", где оккупанты ремонтировали военную технику и находился личный состав армии РФ.

ФОТО: СХЕМЫ

В этот же день в Воздушных силах подтвердили поражение вражеского пункта управления "Центр" в оккупированном Луганске.