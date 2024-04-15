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Депутат з Кропивницького купив під час війни два годинники за мільйон гривень

Ірина БалачукПонеділок, 15 квітня 2024, 13:51
Депутат з Кропивницького купив під час війни два годинники за мільйон гривень
Андрій Табалов. Фото з Facebook

Депутат Кропивницької міськради від партії "Наш край" Андрій Табалов задекларував, що у 2023 році купив два годинники, загальна вартість яких складає майже 1 млн грн.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Зокрема, депутат придбав годинник Rolex за 408,5 тисячі гривень та Patek Philippe за понад пів мільйона гривень.

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У його колекції вже є годинники від Richard Mille, Omega та Hublot.

У коментарі журналістам "Слідства.Інфо" Табалов заявив, що, купуючи дорогі годинники, він зберігає гроші під час інфляції.

Пряма мова депутата: "Податки з доходів сплачую у повному обсязі, тому вважаю, що етично сьогодні багато працювати, чесно заробляти, мати можливість інвестувати та допомагати ЗСУ, що роблю і всіх закликаю".

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Видання пише, що золотий годинник від Rolex, вартістю 542,7 тисячі гривень, має і дружина Табалова − Ксенія. Також вона має два годинники від Chopard, дорогі каблучки, сумочки та шуби.

Дружина депутата має відкритий ФОП, у якого основним видом зайнятості є ресторани, надання послуг мобільного харчування. 

Також у декларації Табалова вказано, що він отримав право користуватись новим авто TOYOTA LAND CRUISER 200. Це право депутату надала пов’язана з ним компанія "К-АВТОТРАНС".

Крім цього, посадовець має  RANGE ROVER SPORT 2019 року випуску вартістю 2,1 млн грн та стареньку CHEVROLET Aveo SF69Y, які він купив до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пряма мова Табалова: "Попередній автомобіль вийшов з ладу. Постала потреба в іншому автомобілі. Це не якесь віпавто, а робочий автомобіль Toyota 2017 року випуску, авто не нове − було у вжитку, і ціна відповідна".

Крім того, він під час війни − у 2022-2023 роках − отримав право на торговельну марку та знак для товарів і послуг.

Для довідки: Табалов не перший рік у політиці. З 2012 по 2014 роки він був народним депутатом від партії "Батьківщина", а з 2016 по 2020 роки обіймав посаду секретаря міської ради Кропивницького.

За даними ЗМІ, Табалова ловили на підкупі виборців.

У 2012 році разом з Андрієм, до Верховної Ради пройшов і його бізнес-партнер та батько Олександр Табалов. Він теж балотувався від партії "Батьківщина".

Слідство. Інфо нагадує, що навколо цього розгорівся скандал. Оскільки ні Андрій, ні Олександр не планували бути в опозиційній партії "Батьківщина", то у них вимагали скласти депутатські мандати. Але  Табалови цього не зробили.

Табалов також відомий бізнесмен. У його деклараціях вказано, що він є засновником чи контролером 13 підприємств. Сам депутат вказує, що працює гендиректором у ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле".

"Рух ЧЕСНО" акцентує, що "Наш край" − це проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з "Партії регіонів". Партія зібрала багатьох колишніх політиків-регіоналів, а також місцевих керівників доби Віктора Януковича.  

Теми: Кропивницькийвлададекларації
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