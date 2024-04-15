Депутат из Кропивницкого купил во время войны двое часов за миллион гривен

Депутат Кропивницкого горсовета от партии "Наш край" Андрей Табалов задекларировал, что в 2023 году купил двое часов, общая стоимость которых составляет почти 1 млн грн.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: В частности, депутат приобрел часы Rolex за 408,5 тысячи гривен и Patek Philippe за более чем полмиллиона гривен.

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В его коллекции уже есть часы от Richard Mille, Omega и Hublot.

В комментарии журналистам "Слідства.Інфо" Табалов заявил, что, покупая дорогие часы, он сохраняет деньги во время инфляции.

Прямая речь депутата: "Налоги с доходов плачу в полном объеме, поэтому считаю, что этично сегодня много работать, честно зарабатывать, иметь возможность инвестировать и помогать ВСУ, что делаю и всех призываю".

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Издание пишет, что золотые часы от Rolex, стоимостью 542,7 тысячи гривен, имеет и жена Табалова − Ксения. Также она имеет двое часов от Chopard, дорогие кольца, сумочки и шубы.

Жена депутата имеет открытый ФЛП, у которого основным видом занятости являются рестораны, предоставление услуг мобильного питания.

Также в декларации Табалова указано, что он получил право пользоваться новым авто TOYOTA LAND CRUISER 200. Это право депутату предоставила связанная с ним компания "К-АВТОТРАНС".

Кроме этого, чиновник имеет RANGE ROVER SPORT 2019 года выпуска стоимостью 2,1 млн грн и старенькую CHEVROLET Aveo SF69Y, которые он купил до полномасштабного вторжения России в Украину.

Прямая речь Табалова: "Предыдущий автомобиль вышел из строя. Возникла потребность в другом автомобиле. Это не какое-то випавто, а рабочий автомобиль Toyota 2017 года выпуска, авто не новое − было в употреблении, и цена соответствующая".

Кроме того, он во время войны − в 2022-2023 годах − получил право на торговую марку и знак для товаров и услуг.

Для справки: Табалов не первый год в политике. С 2012 по 2014 годы он был народным депутатом от партии "Батькивщина", а с 2016 по 2020 годы занимал должность секретаря городского совета Кропивницкого.

По данным СМИ, Табалова ловили на подкупе избирателей.

В 2012 году вместе с Андреем, в Верховную Раду прошел и его бизнес-партнер и отец Александр Табалов. Он тоже баллотировался от партии "Батькивщина".

Слідство.Інфо напоминает, что вокруг этого разгорелся скандал. Поскольку ни Андрей, ни Александр не планировали быть в оппозиционной партии "Батькивщина", то у них требовали сложить депутатские мандаты. Но Табаловы этого не сделали.

Табалов также известный бизнесмен. В его декларациях указано, что он является учредителем или контроллером 13 предприятий. Сам депутат указывает, что работает гендиректором в ООО "Молочная компания "Волошкове поле".

"Рух ЧЕСНО" акцентирует, что "Наш край" − это пророссийская политическая партия, созданная преимущественно из выходцев из "Партии регионов". Партия собрала многих бывших политиков-регионалов, а также местных руководителей эпохи Виктора Януковича.