Депутат из Кропивницкого купил во время войны двое часов за миллион гривен
Депутат Кропивницкого горсовета от партии "Наш край" Андрей Табалов задекларировал, что в 2023 году купил двое часов, общая стоимость которых составляет почти 1 млн грн.
Источник: Слідство.Інфо
Детали: В частности, депутат приобрел часы Rolex за 408,5 тысячи гривен и Patek Philippe за более чем полмиллиона гривен.
В его коллекции уже есть часы от Richard Mille, Omega и Hublot.
В комментарии журналистам "Слідства.Інфо" Табалов заявил, что, покупая дорогие часы, он сохраняет деньги во время инфляции.
Прямая речь депутата: "Налоги с доходов плачу в полном объеме, поэтому считаю, что этично сегодня много работать, честно зарабатывать, иметь возможность инвестировать и помогать ВСУ, что делаю и всех призываю".
Издание пишет, что золотые часы от Rolex, стоимостью 542,7 тысячи гривен, имеет и жена Табалова − Ксения. Также она имеет двое часов от Chopard, дорогие кольца, сумочки и шубы.
Жена депутата имеет открытый ФЛП, у которого основным видом занятости являются рестораны, предоставление услуг мобильного питания.
Также в декларации Табалова указано, что он получил право пользоваться новым авто TOYOTA LAND CRUISER 200. Это право депутату предоставила связанная с ним компания "К-АВТОТРАНС".
Кроме этого, чиновник имеет RANGE ROVER SPORT 2019 года выпуска стоимостью 2,1 млн грн и старенькую CHEVROLET Aveo SF69Y, которые он купил до полномасштабного вторжения России в Украину.
Прямая речь Табалова: "Предыдущий автомобиль вышел из строя. Возникла потребность в другом автомобиле. Это не какое-то випавто, а рабочий автомобиль Toyota 2017 года выпуска, авто не новое − было в употреблении, и цена соответствующая".
Кроме того, он во время войны − в 2022-2023 годах − получил право на торговую марку и знак для товаров и услуг.
Для справки: Табалов не первый год в политике. С 2012 по 2014 годы он был народным депутатом от партии "Батькивщина", а с 2016 по 2020 годы занимал должность секретаря городского совета Кропивницкого.
По данным СМИ, Табалова ловили на подкупе избирателей.
В 2012 году вместе с Андреем, в Верховную Раду прошел и его бизнес-партнер и отец Александр Табалов. Он тоже баллотировался от партии "Батькивщина".
Слідство.Інфо напоминает, что вокруг этого разгорелся скандал. Поскольку ни Андрей, ни Александр не планировали быть в оппозиционной партии "Батькивщина", то у них требовали сложить депутатские мандаты. Но Табаловы этого не сделали.
Табалов также известный бизнесмен. В его декларациях указано, что он является учредителем или контроллером 13 предприятий. Сам депутат указывает, что работает гендиректором в ООО "Молочная компания "Волошкове поле".
"Рух ЧЕСНО" акцентирует, что "Наш край" − это пророссийская политическая партия, созданная преимущественно из выходцев из "Партии регионов". Партия собрала многих бывших политиков-регионалов, а также местных руководителей эпохи Виктора Януковича.