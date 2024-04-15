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Суд виправдав топприкордонника Мула у справі про його декларацію

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 квітня 2024, 14:03
Суд виправдав топприкордонника Мула у справі про його декларацію
Сергій Мул. фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд виправдав заступника директора Департаменту організації роботи, планування та контролю ДПСУ Сергія Мула у усправі про можливе недостовірне декларування.

Джерело: пресслужба ВАКС, джерело УП

Дослівно суд: "15 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим заступника директора одного з департаментів Адміністрації Державної прикордонної служби України. Його обвинувачували у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

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Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи сторін захисту та обвинувачення, колегія суддів виправдала посадовця у зв’язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення".

Деталі: У повідомленні суду не вказане прізвище фігуранта, але за даними УП, йдеться про Сергія Мула. Зазначається, що вирок може бути оскаржений упродовж тридцяти днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ексначальника Південного регіонального управління прикордонслужби Сергія Мула обвинувачували у внесенні в декларацію недостовірних відомостей. За версією слідства, посадовець не вказав, що його дружина має будинок і ділянку в передмісті Києва. У березні 2023 року Антикорупційний суд закрив розгляд цієї справи від "сторонніх очей".
  • Прізвище Мула стало відомим у січні 2023 року, коли стався скандал з його підлеглою Іванною Плантовською. Пресофіцерка Південного управління прикордонної служби під час повномасштабного вторгнення поїхала в Париж зустрічати Новий рік. Врешті решт її перевели, а пізніше звільнили.
  • У вересні 2023 року "Українська правда" отримала в розпорядження відео з бодікамер поліцейських, на якому зафіксовано, як 14 листопада 2022-го головного прикордонника Одещини Мула зупиняє поліція. Відбулося це майже о 2-ій годині ночі в місті Одеса, під час комендантської години. Згідно з протоколом, Мул перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння (запах алкоголю, порушення мови). Окрім того, він керував автомобілем, який був не зареєстрований.
  • У вересні 2023 року стало відомо, що генерал-майора Сергія Мула звільнили з посади начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби і дали посаду в Адміністрації ДПСУ.

Теми: деклараціїПрикордонна службаАнтикорупційний суд
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