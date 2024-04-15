Суд виправдав топприкордонника Мула у справі про його декларацію

Вищий антикорупційний суд виправдав заступника директора Департаменту організації роботи, планування та контролю ДПСУ Сергія Мула у усправі про можливе недостовірне декларування.

Джерело: пресслужба ВАКС, джерело УП

Дослівно суд: "15 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим заступника директора одного з департаментів Адміністрації Державної прикордонної служби України. Його обвинувачували у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

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Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи сторін захисту та обвинувачення, колегія суддів виправдала посадовця у зв’язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення".

Деталі: У повідомленні суду не вказане прізвище фігуранта, але за даними УП, йдеться про Сергія Мула. Зазначається, що вирок може бути оскаржений упродовж тридцяти днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

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