Суд оправдал топ-пограничника Мула по делу о его декларации

Высший антикоррупционный суд оправдал заместителя директора Департамента организации работы, планирования и контроля ГПСУ Сергея Мула в деле о возможном недостоверном декларировании.

Источник: пресс-служба ВАКС, источник УП

Дословно суд: "15 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным заместителя директора одного из департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины. Его обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

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Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия судей оправдала чиновника в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".

Детали: В сообщении суда не указана фамилия фигуранта, но по данным УП, речь идет о Сергее Муле. Отмечается, что приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

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