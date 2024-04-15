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Суд оправдал топ-пограничника Мула по делу о его декларации

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 апреля 2024, 14:03
Суд оправдал топ-пограничника Мула по делу о его декларации
Сергей Мул. фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд оправдал заместителя директора Департамента организации работы, планирования и контроля ГПСУ Сергея Мула в деле о возможном недостоверном декларировании.

Источник: пресс-служба ВАКС, источник УП

Дословно суд: "15 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным заместителя директора одного из департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины. Его обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

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Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия судей оправдала чиновника в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".

Детали: В сообщении суда не указана фамилия фигуранта, но по данным УП, речь идет о Сергее Муле. Отмечается, что приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  1. Экс-начальника Южного регионального управления погранслужбы Сергея Мула обвиняли во внесении в декларацию недостоверных сведений. По версии следствия, чиновник не указал, что его жена имеет дом и участок в пригороде Киева. В марте 2023 года Антикоррупционный суд закрыл рассмотрение этого дела от "посторонних глаз".
  2. Фамилия Мула стала известна в январе 2023 года, когда произошел скандал с его подчиненной Иванной Плантовской. Пресс-офицер Южного управления пограничной службы во время полномасштабного вторжения поехала в Париж встречать Новый год. В конце концов ее перевели, а позже уволили.
  3. В сентябре 2023 года "Украинская правда" получила в распоряжение видео с бодикамер полицейских, на котором зафиксировано, как 14 ноября 2022-го главного пограничника Одесской области Мула останавливает полиция. Произошло это почти в 2 часа ночи в городе Одесса, во время комендантского часа. Согласно протоколу, Мул находился за рулем с признаками алкогольного опьянения (запах алкоголя, нарушение речи). Кроме того, он управлял автомобилем, который был не зарегистрирован.
  4. В сентябре 2023 года стало известно, что генерал-майора Сергея Мула уволили с должности начальника Южного регионального управления Государственной пограничной службы и дали должность в Администрации ГПСУ.

Темы: декларацииПограничная службаАнтикоррупционный суд
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