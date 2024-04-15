Суд оправдал топ-пограничника Мула по делу о его декларации
Высший антикоррупционный суд оправдал заместителя директора Департамента организации работы, планирования и контроля ГПСУ Сергея Мула в деле о возможном недостоверном декларировании.
Источник: пресс-служба ВАКС, источник УП
Дословно суд: "15 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным заместителя директора одного из департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины. Его обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.
Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия судей оправдала чиновника в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".
Детали: В сообщении суда не указана фамилия фигуранта, но по данным УП, речь идет о Сергее Муле. Отмечается, что приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.
Предыстория:
- Экс-начальника Южного регионального управления погранслужбы Сергея Мула обвиняли во внесении в декларацию недостоверных сведений. По версии следствия, чиновник не указал, что его жена имеет дом и участок в пригороде Киева. В марте 2023 года Антикоррупционный суд закрыл рассмотрение этого дела от "посторонних глаз".
- Фамилия Мула стала известна в январе 2023 года, когда произошел скандал с его подчиненной Иванной Плантовской. Пресс-офицер Южного управления пограничной службы во время полномасштабного вторжения поехала в Париж встречать Новый год. В конце концов ее перевели, а позже уволили.
- В сентябре 2023 года "Украинская правда" получила в распоряжение видео с бодикамер полицейских, на котором зафиксировано, как 14 ноября 2022-го главного пограничника Одесской области Мула останавливает полиция. Произошло это почти в 2 часа ночи в городе Одесса, во время комендантского часа. Согласно протоколу, Мул находился за рулем с признаками алкогольного опьянения (запах алкоголя, нарушение речи). Кроме того, он управлял автомобилем, который был не зарегистрирован.
- В сентябре 2023 года стало известно, что генерал-майора Сергея Мула уволили с должности начальника Южного регионального управления Государственной пограничной службы и дали должность в Администрации ГПСУ.