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Зеленский назначил нового заместителя Ермака

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 апреля 2024, 16:34
Зеленский назначил нового заместителя Ермака
Николай Точицкий. фото из Facebook МИДа

Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы МИД Николая Точицкого заместителем главы своего Офиса Андрея Ермака.

Источник: указ президента от 15 апреля на сайте главы государства

Дословно: "Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины".

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Что предшествовало: Заместителя руководителя Офиса президента Андрея Сибигу назначили на должность первого заместителя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Предполагалось, что на его место станет Николай Точицкий, который занимал должность заместителя Кулебы. О возможности такой кадровой перестановки УП писала ранее.

Николай Точицкий в структуре МИД с 1993 года. 29 сентября 2021 года он стал заместителем министра иностранных дел Украины.

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Темы: ЗеленскийОфис президента
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