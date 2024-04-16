Стефанчук підписав закон про мобілізацію

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Джерело: картка законодавчого акту на сайті парламенту

Деталі: Так, у розділі "дати та стан проходження" зазначається, що документ підписано головою ВР і направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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Після підписання главою держави законодавчий акт має бути опублікований у офіційному парламентському виданні "Голос України".

Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.

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