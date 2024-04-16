Стефанчук підписав закон про мобілізацію
Вівторок, 16 квітня 2024, 10:31
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Джерело: картка законодавчого акту на сайті парламенту
Деталі: Так, у розділі "дати та стан проходження" зазначається, що документ підписано головою ВР і направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.
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Після підписання главою держави законодавчий акт має бути опублікований у офіційному парламентському виданні "Голос України".
Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.
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Передісторія:
- Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- Ухвалення законодавчого акту підтримали 283 народні депутати.
- Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців.
- Парламент доручив Кабінету міністрів унормувати питання звільнення військових зі служби і їх ротації окремим законопроєктом.