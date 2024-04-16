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Стефанчук підписав закон про мобілізацію

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловВівторок, 16 квітня 2024, 10:31
Стефанчук підписав закон про мобілізацію
Руслан Стефанчук, фото: Getty Images

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Джерело: картка законодавчого акту на сайті парламенту

Деталі: Так, у розділі "дати та стан проходження" зазначається, що документ підписано головою ВР і направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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Після підписання главою держави законодавчий акт має бути опублікований у офіційному парламентському виданні "Голос України". 

Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.

Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
  • Ухвалення законодавчого акту підтримали 283 народні депутати.
  • Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців. 
  • Парламент доручив Кабінету міністрів унормувати питання звільнення військових зі служби і їх ротації окремим законопроєктом.

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