Стефанчук подписал закон о мобилизации

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Источник: карточка законодательного акта на сайте парламента

Детали: Так, в разделе "даты и состояние прохождения" отмечается, что документ подписан председателем ВР и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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После подписания главой государства законодательный акт должен быть опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон вступит в силу через месяц со следующего дня его опубликования.

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