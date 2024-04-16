Стефанчук подписал закон о мобилизации
Вторник, 16 апреля 2024, 10:31
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
Источник: карточка законодательного акта на сайте парламента
Детали: Так, в разделе "даты и состояние прохождения" отмечается, что документ подписан председателем ВР и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
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После подписания главой государства законодательный акт должен быть опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".
Закон вступит в силу через месяц со следующего дня его опубликования.
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Предыстория:
- Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- Принятие законодательного акта поддержали 283 народных депутата.
- Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, - исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.
- Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.