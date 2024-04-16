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Стефанчук подписал закон о мобилизации

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловВторник, 16 апреля 2024, 10:31
Стефанчук подписал закон о мобилизации
Руслан Стефанчук, фото: Getty Images

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Источник: карточка законодательного акта на сайте парламента

Детали: Так, в разделе "даты и состояние прохождения" отмечается, что документ подписан председателем ВР и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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После подписания главой государства законодательный акт должен быть опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон вступит в силу через месяц со следующего дня его опубликования.

Узнать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

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Предыстория:

  • Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
  • Принятие законодательного акта поддержали 283 народных депутата.
  • Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, - исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.
  • Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.

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