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Командувачем ОК "Південь" став бригадний генерал Шаповалов

Валентина РоманенкоВівторок, 16 квітня 2024, 16:27
Командувачем ОК Південь став бригадний генерал Шаповалов
фото ОК "Південь"

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Деталі: Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира.

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Павлюк подякував попереднику Шаповалова генерал-майору Андрію Ковальчуку, підкреслив досягнення особового складу оперативного командування "Південь" та привітав його з призначенням на посаду начальника Військової академії (м. Одеса).

Довідково: Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 12 квітня командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців.

Теми: арміявійна
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