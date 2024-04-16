Командующим ОК "Юг" стал бригадный генерал Шаповалов

Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадия Шаповалова.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк представил личному составу оперативного командования "Юг" нового командира.

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Павлюк поблагодарил предшественника Шаповалова генерал-майора Андрея Ковальчука, подчеркнул достижения личного состава оперативного командования "Юг" и поздравил его с назначением на должность начальника Военной академии (г. Одесса).

Справка: Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же - с отличием - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

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Что предшествовало: 12 апреля командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил об отставке с должности и переходе в сферу обучения военнослужащих.