Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующим ОК "Юг" стал бригадный генерал Шаповалов

Валентина РоманенкоВторник, 16 апреля 2024, 16:27
Командующим ОК Юг стал бригадный генерал Шаповалов
фото ОК "Юг"

Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадия Шаповалова.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк представил личному составу оперативного командования "Юг" нового командира.

Реклама:

Павлюк поблагодарил предшественника Шаповалова генерал-майора Андрея Ковальчука, подчеркнул достижения личного состава оперативного командования "Юг" и поздравил его с назначением на должность начальника Военной академии (г. Одесса).

Справка: Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же - с отличием - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 12 апреля командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил об отставке с должности и переходе в сферу обучения военнослужащих.

Темы: армиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
армия
Координировать периметр Сил обороны
Стало известно, когда "ограниченно годные" начнут проходить повторные осмотры
Россия хочет набрать по контракту 400 тысяч военных в этом году − британская разведка
Последние новости
21:59
"Прометей" защитил титул чемпиона латвийско-эстонской баскетбольной лиги
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
20:11
фотоУдар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
Все новости...
Реклама: