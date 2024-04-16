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Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА

Євген КізіловВівторок, 16 квітня 2024, 17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
ілюстративне фото. джерело: Getty Images

Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега атакують прибережні зони Херсона.

Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в соцмережах

Деталі: За його словами, у Дніпровському районі міста "лунають вибухи".

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При цьому в період з 14:37 до 15:17 по Херсонщині діяла повітряна тривога.

Що передувало: 13 квітня російські війська поцілили у припортову інфраструктуру в Херсоні.

Теми: Херсонвійна
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