Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
Вівторок, 16 квітня 2024, 17:06
Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега атакують прибережні зони Херсона.
Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в соцмережах
Деталі: За його словами, у Дніпровському районі міста "лунають вибухи".
Реклама:
При цьому в період з 14:37 до 15:17 по Херсонщині діяла повітряна тривога.
Що передувало: 13 квітня російські війська поцілили у припортову інфраструктуру в Херсоні.