Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА

Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега атакують прибережні зони Херсона.

Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в соцмережах

Деталі: За його словами, у Дніпровському районі міста "лунають вибухи".

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При цьому в період з 14:37 до 15:17 по Херсонщині діяла повітряна тривога.

Що передувало: 13 квітня російські війська поцілили у припортову інфраструктуру в Херсоні.