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Россияне с левого берега бьют по Херсону – ГВА

Евгений КизиловВторник, 16 апреля 2024, 17:06
Россияне с левого берега бьют по Херсону – ГВА
иллюстративное фото. источник: Getty Images

Российские войска с временно оккупированного левого берега атакуют прибрежные зоны Херсона.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в соцсетях

Детали: По его словам, в Днепровском районе города "раздаются взрывы".

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При этом в период с 14:37 до 15:17 в Херсонской области действовала воздушная тревога.

Что предшествовало: 13 апреля российские войска попали в припортовую инфраструктуру в Херсоне.

Темы: Херсонвойна
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