Россияне с левого берега бьют по Херсону – ГВА
Вторник, 16 апреля 2024, 17:06
Российские войска с временно оккупированного левого берега атакуют прибрежные зоны Херсона.
Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в соцсетях
Детали: По его словам, в Днепровском районе города "раздаются взрывы".
Реклама:
При этом в период с 14:37 до 15:17 в Херсонской области действовала воздушная тревога.
Что предшествовало: 13 апреля российские войска попали в припортовую инфраструктуру в Херсоне.