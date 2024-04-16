Антикоррупцонные органы взялись за генерала СБУ Витюка – СМИ

Нацагентство по предотвращению коррупции начало проверку образа жизни начальника Департамента кибербезопасности СБУ, бригадного генерала Ильи Витюка, чья жена во время войны купила квартиру за 20 миллионов.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: По информации издания, основанием для такой проверки стало расследование "Слідство.Інфо", в котором редакция обнаружила, что семья Ильи Витюка владеет недвижимостью, рыночная стоимость которой не менее 25,5 млн грн.

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Дословно НАПК: "С целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членов его семьи имуществом и полученными ими доходам Национальное агентство (...) осуществляет мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования".

Что предшествовало:

В начале апреля журналисты-расследователи "Слідство.Інфо" нашли у жены Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса на почти 200 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья - более 20 миллионов гривен.

После расследования журналистов в СБУ заявили, что глава ведомства Василий Малюк отстранил Витюка на время проверки обстоятельств и послал на передовую.