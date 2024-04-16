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"Надели кандалы и растянули тело в форме звезды": украинец рассказал о пытках россиян

Татьяна ОлейникВторник, 16 апреля 2024, 19:12
Надели кандалы и растянули тело в форме звезды: украинец рассказал о пытках россиян
Владимир – мужчина, находившийся в русском плену. Фото - Следствие.

Украинец Владимир в материале "Следствие.Инфо" рассказал, как россияне больше года держали его в плену: в застенке Херсона, во временно оккупированном Крыму и в колонии и СИЗО в России.

Источник: "Следствие.Инфо"

Детали: Как рассказывает Владимир, после задержания в Херсоне кафиры одели на него цепи и растянули тело в форме звезды, допрос сопровождался физическим насилием, угрозами и избиением электрошокером.

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Во время первого же допроса русские военные стали применять к мужу пытки.

Прямая речь: "Они использовали щипцы или какие-то средневековые пальцерезы, я это себе представлял, зажимали половые органы ими и угрожали отрезать. Угрожали дубинкой совершить сексуальное насилие неестественным путем, выражаясь криминальным жаргоном".

Детали: Потерпевший также отмечает, что сотрудники исправительных органов в России постоянно угрожали сексуальным насилием. Такие угрозы носили массовый характер.

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Через месяц содержание в херсонской застенке мужчину вместе с несколькими другими людьми перевели в "примерно-показательный лагерь" в Севастополе. Там ему сняли ранее наложенный в херсонской застенке гипс, который в течение месяца содержание никто не корректировал.

Спустя еще два дня задержанных в Херсоне самолетом переправили в Российскую Федерацию – разместили в следственном изоляторе города Борисоглебск, Воронежской области.

Прямая речь: "Любое передвижение за пределами камер сопровождалось избиениями и пыткой электрошокером, в равном положении ходить ты не можешь – всегда в позе дельфинчика: голова вниз, руки вверх".

Темы: войнапленныеРосcия
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